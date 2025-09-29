Niño con discapacidad visual denunció mal estado de señalética en braille

Un niño con discapacidad visual se volvió viral tras denunciar el mal estado de los paraderos con señaléticas en braille en La Serena.

Se trata de Francisco Araya, quien a través de un video de redes sociales los grafitis y stickers pegados en las placas impiden que se puedan leer.

"Hola, soy el Panchi. Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone scotch arriba del braille. Eso está mal hecho, no lo digo por ser malo, pero ahí no dejan leer el braille", dice el pequeño.

Fue entonces que Araya hizo un llamado a que "la gente que colabore con la discapacidad y que nos respeten los derechos".

El registro llegó hasta la alcaldesa, Daniela Norambuena, quien le respondió "¡Querido Pancho! Primero cuente conmigo, necesitamos más empatía, segundo ya enviamos a nuestros equipos municipales para su limpieza. Espero que este llamado de Francisco, nos llame a la consciencia, ya que este tipo de situaciones provocan daño a las personas".

Posteriormente la edil compartió un video en el que se muestra a personal municipal retirando los stickers del letrero.