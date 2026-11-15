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Por crecida: Senapred llamó a evitar acercarse a la ribera del Río Choapa en Salamanca
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La emergencia se registra en el sector Chillepin.
La emergencia se registra en el sector Chillepin.
Por alerta de crecida, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la madrugada de este domingo a evitar acercarse a la ribera del Río Choapa, en el sector Chillepin, comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.
Para reforzar el alertamiento preventivo, el organismo activó mensajería SAE.
Asimismo, llamó a mantenerse informado y seguir las indicaciones de los equipos de respuesta en terreno.