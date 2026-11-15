Por crecida: Senapred llamó a evitar acercarse a la ribera del Río Choapa en Salamanca

Por alerta de crecida, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la madrugada de este domingo a evitar acercarse a la ribera del Río Choapa, en el sector Chillepin, comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.

Para reforzar el alertamiento preventivo, el organismo activó mensajería SAE.

Asimismo, llamó a mantenerse informado y seguir las indicaciones de los equipos de respuesta en terreno.