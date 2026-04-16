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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Riña en el centro de La Serena dejó una víctima fatal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre chileno de 27 años fue asesinado con un arma cortopunzante tras una riña ocurrida la tarde de este jueves en la intersección de Brasil con Rengifo, en el centro de La Serena.

El fiscal Freddy Salinas detalló que "con los antecedentes que se tienen en estos momentos, los sujetos habrían tenido una riña y uno de ellos habría agredido con una arma cortante a la otra persona, que falleció en el lugar", añadiendo que se están revisando las cámaras para conocer la dinámica de los hechos.

El presunto autor del crimen se encuentra detenido y tendrá su control de detención en el Juzgado de Garantía de La Serena este viernes.

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