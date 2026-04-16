El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda a su homólogo de la República Checa, Petr Pavel, marcando la primera visita oficial de un jefe de Estado desde que el Mandatario chileno asumió el poder en marzo pasado.

Durante el encuentro, Kast destacó la histórica relación bilateral, resaltando áreas de interés común como la astronomía, la colaboración académica y la vocación antártica.

"Nuestros países tienen una larga tradición de amistad y diplomacia (...) Compartimos grandes cosas, el color de nuestras banderas, somos países de grandes literatos, nos une la pasión por la astronomía, tenemos vocación antártica y la cooperación en estas materias es de larga data", dijo Kast.

Por su parte, Pavel —quien asumió en 2023— calificó a Chile como un socio "estable y fiable" en la región: "No estamos empezando de cero; nuestra relación económica y diplomática tiene más de 100 años. El mundo actual es poco predecible y por ello es vital desarrollar esta cooperación multilateral", señaló el líder checo.

LEER ARTICULO COMPLETO