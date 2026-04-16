Escalada de violencia en Malleco: Tres ataques en menos de 24 horas reactivan críticas al Gobierno

La provincia de Malleco enfrentó una jornada de alta tensión este jueves al registrarse tres hechos de violencia en menos de un día.

El incidente más reciente fue el ataque incendiario que destruyó por completo una camioneta en las cercanías de Collipulli, lo que motivó un amplio despliegue de Carabineros en la zona.

Este atentado se suma a los robos con violencia de otras dos camionetas ocurrido horas antes en las inmediaciones de Ercilla.

Críticas desde el sector agrícola

Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, repudió enérgicamente los ataques, asegurando que estos demuestran que el "terrorismo está activo".

El dirigente cuestionó duramente las recientes señales del Gobierno sobre eventuales cambios al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige ininterrumpidamente desde el 16 de mayo de 2022 en la Macrozona Sur (Región de La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío).

"Repudiamos las palabras del ministro de Defensa (Fernando Barros) donde hace alusión a que no es necesario renovar el Estado de Excepción. Lo invitamos a recorrer la zona y a que vea en terreno la necesidad de tener más seguridad "Lo invitamos a recorrer la zona y a que vea en terreno la necesidad de tener más seguridad", emplazó.

Acefalía en la Seremi de Seguridad

Un punto de especial fricción entre los gremios de La Araucanía y el Ejecutivo es la vacancia en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública.

Naveillán instó al Gobierno a nombrar a un titular a la brevedad para coordinar el trabajo entre las policías y el Ejército.

"Esperamos que el Gobierno nombre a un seremi de Seguridad para que pueda trabajar e ir contra todos los terroristas que todavía están libres en la provincia", sentenció el representante agrícola.

Estado de la investigación

Pese a la magnitud del ataque incendiario en Collipulli, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Hasta el cierre de este informe, Carabineros mantiene diversas diligencias investigativas en la zona, aunque no se reportan personas detenidas por estos nuevos atentados.