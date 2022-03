Sin acuerdo: Corte Suprema puso fin a conciliaciones en Caso Dominga

"No existe posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo", dice el documento con el que la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fin del proceso de conciliación entre la empresa Andes Iron y las distintas organizaciones denunciantes por el proyecto minero-portuario Dominga.

Tras el fracaso de esta instancia, será el máximo tribunal el encargado de redactar la sentencia respecto a si acoge o no los requerimientos de las comunidades.

"Con esto se termina el proceso de conciliación y esperamos que los ministros tomen en cuenta los antecedentes presentados en las casaciones y rechacen de manera definitiva el proyecto Dominga", afirmó Ezio Costa, abogado de Océana y director ejecutivo de Fima, dos de los organismos que se oponen al proyecto.

Gabriel Molina, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, destacó que los ministros de la Suprema no siguieran adelante con la conciliación: "Creemos que la decisión de la Corte es el camino correcto y celebramos que los ministros no sigan adelante con un proceso que para nosotros no tiene ningún sentido y sólo permite que la empresa siga dañando profundamente el tejido social de la comuna".

Pese a que el martes recién pasado se postergó para abril la segunda audiencia de conciliación, originalmente programada para el 16 de marzo, fecha inmediatamente posterior a la consulta ciudadana realizada por el municipio de La Higuera, donde participó menos del 20% del padrón electoral, fue duramente cuestionado por Teresa Reyes, representante del Agua Potable Rural de Los Choros.

"Se hizo una campaña ridícula, en la que se repartieron volantes con la opción Sí en toda la comuna, mientras que la empresa siguió con la entrega de regalos con su nombre. Además, la alcaldía habilitó sólo un local de votación, justo en el sector donde Andes Iron tiene algo de apoyo, dejando de lado a todas las localidades costeras y agrícolas que son la mayoría y que rechazan el proyecto", apuntó la dirigenta.

La abogada de Defensoría Ambiental y representante de Modema en la causa Dominga, Alejandra Donoso, indicó que "la consulta es, en los hechos, un plebiscito y se hace al margen del ordenamiento jurídico que los regula, que exige transparencia, publicidad y la participación del Servel, nada de lo cual ocurrió en este caso".

¿Qué viene ahora?

Tras el fracaso de la conciliación, serán los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema quienes deben redactar la sentencia definitiva, con la que las comunidades afectadas y organizaciones que forman Alianza Humboldt esperan que se ponga fin al proyecto de Andes Iron.

Si el fallo del máximo tribuna fuera favorable a Dominga, el proyecto minero portuario deberá ser revisado en el Comité de Ministros.