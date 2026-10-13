Trabajador de 66 años murió en accidente de faena minera de Illapel

Un operario minero de 66 años falleció la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral al interior de la planta de procesamiento de minerales Nueva California, ubicada en el sector de Aucó, en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo.

De acuerdo con las informaciones recabadas, el trabajador desempeñaba faenas en el área de chancado cuando, debido a la acumulación de barro en la zona de trabajo, resbaló y cayó hacia el interior de un buzón de la faena.

A raíz de la emergencia, las autoridades sectoriales instruyeron la paralización total de las actividades en el recinto, con el objetivo de resguardar la integridad del personal e iniciar las revisiones correspondientes.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo, Andrea Barrera, respaldó el actuar fiscalizador "hasta que se garantice el cumplimiento de las condiciones de seguridad".

"La fiscalización es fundamental para determinar eventuales responsabilidades y asegurar que las actividades se desarrollen con las medidas de protección que exige la normativa vigente", afirmó la autoridad regional.

El procedimiento investigativo ya se encuentra en marcha para reconstruir la dinámica de los hechos y definir las eventuales responsabilidades legales u operativas derivadas del suceso.

Las causas de la fatal caída son actualmente materia de las diligencias que desarrolla la Policía de Investigaciones (PDI).

Este accidente minero se suma a la muerte de dos trabajadores el fin de semana tras una avalancha de nieve registrada en la mina El Teniente, en la Región de O'Higgins.