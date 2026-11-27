Un hombre de 77 años fue encontrado muerto al interior de su domicilio este viernes en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.

Los primeros exámenes periciales permitieron constatar que el cadáver -que estaba envuelto en una sábana- presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, lo que activó los protocolos ante un eventual homicidio.

Tras conocerse los hechos, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron hasta el sitio del suceso para inspeccionar la vivienda, levantar evidencias y reconstruir las últimas horas de la víctima.

Las pesquisas buscan determinar tanto la data precisa del fallecimiento como el mecanismo utilizado en contra del adulto mayor.

Entre los antecedentes recabados hasta el momento destaca que el hombre recibió la visita de un sobrino acompañado por dos mujeres días antes del hallazgo.

A partir de esa jornada, su círculo cercano perdió todo tipo de contacto con él, situación que levantó alertas y culminó con el ingreso al inmueble y el descubrimiento de sus restos.

El operativo y las diligencias investigativas continúan activas en la comuna de Lautaro con el fin de establecer la dinámica exacta de los acontecimientos e identificar a los posibles responsables.