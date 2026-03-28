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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Araucanía: Agricultores piden medidas ante posible crisis por gripe aviar y alza de fertilizantes

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sector advierte que el incremento en los combustibles bloqueó el suministro de urea -usado para cosechar- y que la enfermedad afectará la producción de huevos.

"Menos fertilizantes, menos cosecha, menos proteína; todo al mismo tiempo", lamentó el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán.

Araucanía: Agricultores piden medidas ante posible crisis por gripe aviar y alza de fertilizantes
 ATON (referencial)

En tanto, en la última reunión que sostuvieron con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, pidieron concretar los anuncios de mayor resguardo en los sectores agrícolas en el marco del Estado de Excepción.

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Agricultores de la Región de La Araucanía solicitaron medidas al Gobierno para amortiguar una posible crisis económica en la zona, a raíz de los casos de gripe aviar y el alza en los combustibles y fertilizantes. 

Los aludidos sostienen que la guerra en Irán, al encarecer la bencina, bloqueó el suministro de urea -feritlizante que necesitan para la cosecha-, y que la gripe aviar afectará la producción de huevos. 

"Sin urea, menos comida y más cara para todos. Y, más encima, la gripe aviar: 600.000 gallinas sacrificadas. El huevo y el pollo, la proteína más accesible para las familias chilenas, van a subir de precio. Menos fertilizantes, menos cosecha, menos proteína; todo al mismo tiempo", dijo el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán.

En tanto, en la última reunión que sostuvieron con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Gastón Caminondo, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), pidió concretar los anuncios de mayor resguardo en los sectores agrícolas de La Araucanía en el marco del Estado de Excepción.

"Ni siquiera en los países que están en guerra están con militares para poder realizar sus faenas y llevar el pan a la mesa de cada uno de los habitantes (como en Chile). No es normal. Se comprometieron a trabajar arduamente en que, en el breve plazo, tenga que notarse que también hay un cambio en la voluntad de cómo hacer las cosas", emplazó. 

Estas dificultades económicas se suman a las causadas por los incendios forestales que aquejaron a ciertas zonas durante la temporada de verano; aspectos que también se conversarán con las autoridades de Gobierno. 

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