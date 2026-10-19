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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Argentina entregó en la frontera a delincuente chileno con cuatro órdenes pendientes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Enfrentará cargos por delitos de conducción en estado de ebriedad y receptación que le impedían, supuestamente, salir de nuestro país.

Argentina entregó en la frontera a delincuente chileno con cuatro órdenes pendientes
 Cedida

La deportación fue materializada por la Gendarmería Nacional de Argentina en el paso fronterizo de Puesco, en La Araucanía.
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La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig), concretó la detención de un delincuente chileno que fue expulsado desde Argentina por el paso fronterizo Puesco.

El criminal, que cuenta con varias órdenes pendientes por diversos delitos, fue entregado a las autoridades nacionales por efectivos de Gendarmería Nacional del país trasandino.

Según se informó, durante este cruce de datos, el personal policial corroboró que el sujeto mantenía activas cuatro órdenes de aprehensión por el delito de receptación y una por conducción en estado de ebriedad, requerimientos emanados por los tribunales de justicia y vinculados a causas abiertas entre 2025 y 2026.

La revisión de sus registros arrojó además que el imputado se encontraba sujeto a una medida cautelar de arraigo nacional vigente, dictada en 2025 en el marco de una investigación previa por receptación.

Al haber salido irregularmente de Chile para radicarse en la nación vecina, los detectives procedieron a su arresto inmediato por "el delito flagrante de desacato, debido al incumplimiento de la medida cautelar vigente", ejecutando a la vez las cinco capturas que permanecían pendientes con la justicia.

El imputado fue derivado para ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pucón, donde enfrentará su respectiva audiencia de control de detención.

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