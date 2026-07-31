Arrau en Ercilla: Se ha logrado disminuir en 43 por ciento los homicidios este año

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llegó este viernes hasta el cruce Chamichaco, en la comuna de Ercilla, para conocer mayores detalles sobre el trabajo policial en medio del estado de excepción constitucional vigente en la zona.

"Están trayendo tranquilidad a través de su presencia en sus controles en los diferentes puntos de la Macrozona Sur, Araucanía y Arauco. Este año se ha logrado disminuir en un 17 por ciento los robos con violencia, en un 43 por ciento los homicidios y en cifras también muy importantes, los ataques incendiarios y la maquinaria y los bienes destruidos", valoró la autoridad.

Arrau destacó que "esto es gracias a un plan concreto, a un trabajo conjunto de las fuerzas de orden y seguridad y el Ejército de Chile, con un mando unificado de fuerza de tarea".