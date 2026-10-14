Ataque incendiario en Angol destruyó cuatro máquinas forestales

Un ataque incendiario registrado durante la madrugada de este miércoles destruyó cuatro maquinarias forestales en el sector Fundo El Carmen, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

El incidente, que no dejó personas lesionadas, movilizó diligencias periciales y reuniones entre autoridades de gobierno y la empresa afectada.

De acuerdo con los primeros antecedentes, en el lugar de los hechos se hallaron consignas escritas vinculadas a reivindicaciones territoriales y a personas privadas de libertad por hechos de violencia en la macrozona sur.

El seremi de Seguridad Pública de la Región de La Araucanía, Luis Calderón, condenó la acción violenta e hizo hincapié que "acá hay una empresa que da trabajo (afectada), en donde a su vez hay un trabajo colaborativo con familias y comunidades cercanas a esta faena, que también se ven afectadas por este hecho, lo cual es un contrasentido".

"Debido a lo mismo, y haciendo alusión a ciertos rayados en cuanto a libertad a los presos políticos mapuche, ha sido nuestra posición que en Chile no existen presos políticos de ninguna clase, todos han sido condenados", subrayó el representante del Ejecutivo regional.

Equipos especializados se mantienen desarrollando trabajos periciales en el Fundo El Carmen con el propósito de levantar evidencias balísticas, químicas o de acelerantes que permitan identificar a los responsables de la quema de la maquinaria pesada.

El ataque generó un inmediato repudio por parte de gremios agrícolas y forestales de La Araucanía, quienes manifestaron su preocupación ante la reaparición de estos hechos delictuales.