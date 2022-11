Boric convocó Comisión "para determinar con claridad la demanda de tierras y establecer cuáles se pueden restituir, cuándo y cómo"

En el cierre de su visita a La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric anunció este viernes que invitará a los diversos actores de la zona a crear una Comisión de Paz y Entendimiento, enfocada en "determinar con claridad la demanda de tierras y establecer cuáles se pueden restituir, cuándo y cómo".

INICIATIVA QUE "SEGURAMENTE EXCEDERÁ ESTE GOBIERNO"

"Invito a todos los actores de la región a que formemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes... Es una comisión para que tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas la hagamos realidad", afirmó el Mandatario en un punto de prensa.

En esta línea, explicó que "esta será una comisión con una agenda abierta donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuches y proponerle al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche, en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá este Gobierno".

NO SERÁ POSIBLE RESTITUIR TODAS LAS TIERRAS"

"Una vez que determinemos toda la demanda de tierra, hay algo que es muy importante decir: no será posible restituir todas las tierras, hay muchas ciudades del sur de Chile que fueron construidas sobre tierra que antaño fueron mapuche y esas ciudades deben ser preservadas", advirtió el Presidente Boric, quien señaló también que "hay también muchas personas no mapuche que hace generaciones se establecieron en estas tierras y echaron raíces, y sus derechos también deben ser recordados".

"No por ello vamos a renunciar a buscar un entendimiento, he hablado durante estos meses con muchos actores y todos ellos saben que es necesario buscar una solución. Esto implica que todas las partes hagan concesiones para construir una paz que sea duradera, una convivencia pacífica, una convivencia que otorgue la cohesión social que La Araucanía y Chile necesitan", puntualizó.

Según detalló el Mandatario, esta comisión será liderada por un comisionado presidencial, Víctor Ramos, y por la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y empezará a ejercer sus funciones -se espera- en marzo del 2023.

"Hemos tenido conversaciones con diferentes actores, se estrenará que si lo digo ahora lo 'quemo', así que no puedo dar nombres por ahora hasta que esté confirmada, pero la idea es que sea totalmente transversal y que tenga una validación de todos los sectores", señaló sobre esta iniciativa.

En cuanto a su desarrollo, dijo que "van a participar autoridades, gente que ha tenido experiencia en esto, gente de las comunidades mapuche, dado que "tiene que ser algo que le dé garantías a todos los sectores y lo vamos a trabajar muy bien, es importante que acá todos se sientan representados".

"Insisto, esta Comisión tiene un mandato específico, un mandato que es determinar la demanda de tierras y a partir de la determinación de esa demanda, establecer cuáles se pueden restituir, cuándo y cómo", afirmó Boric.

"EN TODOS LOS SECTORES EXISTE PREOCUPACIÓN"

El Presidente también dio cuenta que durante su visita a La Araucanía se reunió con autoridades, empresarios locales y con "víctimas de la violencia rural y estatal", constatando una sensación generalizada de preocupación y pesar por los hechos de violencia que azotan a la región.

"En todos he visto preocupación, preocupación porque año tras año aumenta el número de muertos en este conflicto, y me he reunido con familiares de personas que han sido asesinadas en este marco. Preocupación porque la convivencia ha empeorado y las personas no pueden desarrollar su vida de forma tranquila", acusó el jefe de Gobierno.

A esto se suma la "preocupación porque las organizaciones criminales del robo de madera y del narcotráfico han aumentado", también "porque las empresas no pueden ejecutar sus proyectos y no se atreven a invertir en esta región".

"Hay preocupación porque la política de tierras con que hoy cuenta el Estado ha demostrado ser inadecuada e insuficiente para cumplir con los deberes de reparación del Estado hacia el pueblo mapuche y para darle tranquilidad y seguridad a todos los habitantes de esta zona. Preocupación porque la presencia del Estado se ha debilitado y cuando la presencia del Estado se debilita, avanza la delincuencia", puntualizó.

"Preocupación, en definitiva, porque las confianzas están quebrada. Preocupación porque no se puede vivir en paz", cerró el Mandatario en el punto de prensa realizado en Villarrica.

"LA LEY ANTITERRORISTA PARA NOSOTROS NO ES UNA OPCIÓN"

Boric también aseguró que para su administración "la Ley Antiterrorista para nosotros no es una opción" y que hay herramientas mejores para combatir la violencia en la región.

"Es un hecho que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha tenido pésimos resultados tanto para las víctimas como para el Estado de Chile. El Estado ha sido demandado internacionalmente y ha perdido en todos los casos que ha sido demandado por esto", afirmó.

"Nosotros creemos que existen otras herramientas mucho mejores y, por lo tanto, invito también a los parlamentarios a que no entremos en una polémica respecto justamente a la Ley Antiterrorista", profundizó el Mandatario, indicando también que desde el Ejecutivo "estamos comprometidos con el combate frontal al crimen organizado y vamos a trabajar en esa dirección".