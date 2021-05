Carabinero murió baleado en una emboscada en Collipulli

Un funcionario de Carabineros de 42 años de edad murió este lunes por la tarde tras recibir un impacto de bala en medio de una emboscada en Collipulli, en la Región de La Araucanía, según confirmaron la institución policial y el Gobierno.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el incidente ocurrió en el camino interior San Andrés, cuando el uniformado, el sargento primero Francisco Abraham Benavides García, de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Pailahueque, participaba en el despeje de vías que estaban bloqueadas por troncos de árboles derribados por desconocidos.

El policía recibió un impacto balístico en su tórax, en una zona en que el chaleco antibalas no alcanzó a cubrir.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital de Collipulli, donde se constató su fallecimiento mientras era atendido.

Benavides estaba casado y era padre de tres hijos.

Lamentamos el fallecimiento del Sargento 1º Francisco Abraham Benavides García (Q.E.P.D.) 42 años, de la 2ª Com. COP de Pailahueque, asesinado cobardemente en una emboscada mientras cumplía con su deber, en Collipulli. Nuestras condolencias a su familia.

CONDENA DEL GOBIERNO

A través del vocero Jaime Bellolio, el Gobierno expresó su "condena frente a este hecho tan lamentable, tan violento, donde hay un mártir".

Luego de una reunión de emergencia en el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció un "viaje express" a la Región de La Araucanía durante esta misma jornada.

Ministro del Interior Rodrigo Delgado se traslada a La Araucanía: "Quiero expresar nuestra indignación por el asesinato del sargento Benavides. Le quiero decir a las personas que lo hicieron que los vamos a encontrar"

El crimen "no va a quedar impune, vamos a encontrarlos (a los responsables)", dijo el jefe de gabinete, que ratificó que el uniformado murió baleado al concurrir a un despeje de camino tras el derribo de árboles.

"Hay grupos que, obviamente, operaron de manera coordinado para bloquear la ruta. En esos bloqueos de ruta, ellos saben que va a llegar siempre personal de COP de Carabineros y no me cabe duda que estaba todo perfectamente coordinado para aquello", aseveró Delgado, que dijo haberse comunicado ya con la familia de la víctima.

"Los vamos a encontrar" dice ministro Rodrigo Delgado sobre autores de la muerte de carabinero en la Araucanía.. viajará hoy mismo a la zona

GENERAL DIRECTOR: "ESTE HECHO NO VA A QUEDAR IMPUNE"

Se trata del segundo asesinato de un carabinero en La Araucanía en siete meses, tras el crimen del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en octubre del año pasado, cuando el policía participaba en el despeje de vías tras incidentes en Padre Las Casas.

Desde la ciudad nortina de Antofagasta, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, condenó el asesinato "artero" del uniformado.

"Uno de los nuestros ha caído: el sargento Francisco Benavides, en cumplimiento de su deber, es atacado y fallece producto de un impacto balístico. Hablé con su señora Carolina... Deja tres hijos y una familia destruida", señaló el uniformado, que llamó "a todos los responsables del sistema de persecución criminal a trabajar en conjunto y con la fuerza que se necesita, para, tal como en el caso del cabo Nain, lograr la detención de los autores".

El jefe policial aseguró que "este hecho no va a quedar impune", y contó que así se lo prometió a la viuda de Benavides: "Le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados, he dispuesto duelo institucional, pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia. Los carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos, y seguiremos trabajando por la paz y la tranquilidad de los chilenos", cerró el general.

El fiscal regional suplente de La Araucanía, Alberto Chiffelle, confirmó esta noche que designó con dedicación exclusiva para este caso al fiscal de alta complejidad, Carlos Bustos, quien investiga actualmente el homicidio del cabo Eugenio Nain.