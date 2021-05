El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, condenó el asesinato "artero" de un uniformado, esta tarde de lunes, en medio de una emboscada en la comuna de Collipulli (Provincia de Malleco, Región de La Araucanía). "Uno de los nuestros ha caído: el sargento Francisco Benavides, en cumplimiento de su deber, es atacado y fallece producto de un impacto balístico. Hablé con su señora Carolina... Deja tres hijos y una familia destruida", señaló el uniformado, que llamó "a todos los responsables del sistema de persecución criminal a trabajar en conjunto y con la fuerza que se necesita, para, tal como en el caso del cabo (también asesinado Eugenio) Naín, lograr la detención de los autores". El jefe policial aseguró que "este hecho no va a quedar impune", y contó que así se lo prometió a la viuda de Benavides: "Le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados, he dispuesto duelo institucional, pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia. Los carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos, y seguiremos trabajando por la paz y la tranquilidad de los chilenos", cerró el general.

