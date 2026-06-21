Carabineros asistieron parto de emergencia: Mujer dijo desconocer que estaba embarazada

Una emergencia ocurrida durante la madrugada de este domingo movilizó a personal de Carabineros en la comuna de Lautaro (Región del Biobío), luego que una mujer diera a luz de forma inesperada en su domicilio y el recién nacido presentara complicaciones que requerían atención inmediata.

El hecho se registró en el sector Los Aromos, cuando funcionarios del retén Dollinco recibieron un llamado solicitando ayuda urgente debido a que un bebé recién nacido tenía dificultades para respirar tras el parto.

Hasta el lugar concurrieron el sargento segundo David Godoy Soto y el cabo primero Erwin Burgos Navarrete, quienes al llegar verificaron la situación y constataron que el recién nacido se encontraba comprometido por la presencia del cordón umbilical.

Frente a la emergencia, el sargento Godoy aseguró y cortó el cordón, además de entregar los primeros cuidados al lactante mientras se coordinaba la llegada del equipo médico.

La rápida reacción de los funcionarios permitió estabilizar la situación y mantener bajo observación al recién nacido hasta la llegada de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Posteriormente, los equipos de salud trasladaron tanto al bebé como a la madre hasta el Hospital de Lautaro, donde ambos fueron sometidos a evaluaciones médicas para verificar su estado de salud.

Mujer afirmó desconocer que estaba embarazada

De acuerdo con los antecedentes entregados por la mujer, ella desconocía que se encontraba embarazada. Según relató, acudió al baño producto de un intenso dolor abdominal, momento en que ocurrió el nacimiento.

La situación generó sorpresa entre los presentes debido a lo inesperado del parto y a las circunstancias en que se produjo la emergencia.

Desde Carabineros destacaron que la intervención oportuna de los funcionarios permitió resguardar la integridad de la madre y del recién nacido durante los minutos más críticos, antes de que ambos fueran puestos bajo atención especializada.

El procedimiento concluyó con el traslado seguro de los pacientes al centro asistencial, donde continuaron recibiendo la atención médica correspondiente.