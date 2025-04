Comisión para la paz: Huenchumilla dice que "no le extraña" que RN rechace aprobar fondos

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, convocada en noviembre de 2022 por Gabriel Boric para solucionar el conflicto de tierras, debe entregar su informe final este miércoles 30 de abril, en medio de presiones parlamentarios de oposición para no aprobar los recursos públicos destinados a devolver tierras a comunidades mapuche.

Fue el diputado RN Miguel Mellado, que representa en la Cámara Baja al Distrito Nº 23, correspondiente a la Región de La Araucanía, quien el lunes rechazó aprobar los mencionados fondos, que ascienden a 4,500 millones de dólares, señalando que la cifra "es excesiva" y que "no hay esa plata en el país en estos momentos".

Por lo anterior, el senador Francisco Huenchumilla (DC), copresidente de la Comisión, afirmó: "Es así la vida política, no siempre hay acuerdo y este es un tema tan complicado, difícil y conflictivo, que evidentemente es muy difícil colocar a todo el mundo de acuerdo, y eso (las presiones de RN) forma parte normal de estos procesos, por lo que no me no me extraña".

"Pero nosotros hemos trabajado ajeno a la contingencia, ajeno a las presiones, y si llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo es nuestra exclusiva responsabilidad, pero fundamentalmente por lo complejo y difícil que es el tema", enfatizó.

La cifra, que fue dada a conocer en la antesala de la entrega del informe final de la Comisión, está en un orden de magnitud similar al que había sido señalado hace dos años.