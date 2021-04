Comunidad presentó recurso para frenar construcción en humedal de Lautaro

La comunidad Juan Quintrileo de Lautaro presentó un recurso de protección por lo que consideran "la destrucción de un bien natural" en relación con el humedal Pumalal, sitio en el que la empresa Llaima Araucanía Spa construye un proyecto habitacional.

La acción judicial ingresada ante la Corte de Apelaciones de Temuco pretende detener las obras que iniciaron a fines de marzo, y que según los vecinos ya se habrían destruido unas dos hectáreas del territorio, que en la comuna califican como un santuario natural.

Incluso, la integrante de la comunidad Yasna Millalén acusó que hubo tala de bosques nativos, aunque en un terreno que es de propiedad de la constructora.

🔴[DENUNCIA] Estuvimos junto con l@s vecin@s de Pumalal y la comunidad mapuche Juan Quintrileo quienes denuncian el daño ambiental generado por la empresa constructora Llaima en el Humedal Pumalal. 1/3 pic.twitter.com/lsWqnklKRI — Manuela Royo (@RoyoManuela) April 17, 2021

De acuerdo a la abogada patrocinadora del recurso, Manuela Royo, "por parte de la municipalidad no existió una autorización para este tipo de obras, y también las vecinas y vecinos me plantearon que llegó gente de Conaf (Corporación Nacional Forestal) a tomar la denuncia, y presumiblemente también, por el modo en que se realizó la tala, no existía un plan de manejo adecuado, ni autorizaciones por parte de Conaf".

Por ende, en la denuncia se solicita en primer lugar "una orden de no innovar, y luego pedimos informes a la Municipalidad de Lautaro y a Conaf (para) fijar una audiencia en la cual ambas partes alegan".

Si bien estos recursos no tienen tiempos de resolución establecidos, se espera tener una respuesta la próxima semana respecto solo a la paralización de obras. Además, no se descarta una futura demanda por daño ambiental ante los tribunales correspondientes.