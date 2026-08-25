Corte de Apelaciones de Temuco definió terna para el cargo de fiscal regional de La Araucanía

La Corte de Apelaciones de Temuco elaboró este lunes la terna de postulantes al cargo del fiscal regional de La Araucanía, que será enviada al fiscal nacional Ángel Valencia para su designación definitiva.

La instancia, presidida por la ministra María Georgina Gutiérrez, deliberó que los tres fiscales que postulan al cargo son Alberto Chiffele Márquez, Héctor Leiva Martínez y José Ramírez Berenguer.

Cabe recordar, que la terna se elabora luego que el fiscal regional de La Araucanía en su momento, Roberto Garrido, fuera designado en la Región del Biobío.