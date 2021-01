El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró este viernes que "no hay que guiarse por lo que dicen las redes sociales" y que es necesario profundizar la acusación contra el supuesto funcionario de la PDI que amenazó de muerte a una niña en un procedimiento policial realizado en Temucuicui, Región de La Araucanía.

"Hay una investigación en curso que es fruto de una denuncia que hizo la misma PDI ayer, y esa investigación tiene que recoger todos los antecedentes. Antes de eso, creo que es poco serio poder avizorar un escenario futuro", puntualizó el secretario de Estado.

Delgado también indicó que "lo que nos preocupa a todos y al director general de la PDI, a ambas policías, es que los protocolos se cumplan cuando hay procedimientos, pero tenemos que ser serios y esperar la investigación como corresponde".

En la misma línea, el ex alcalde de Estación Central hizo "un llamado a la calma", dado que "no se puede condenar a alguien, una institución ni a alguien en particular, solo por lo que pueda estar circulando en redes sociales".

Este viernes se realiza en Temucuicui una reunión entre los dirigentes representantes de la Red de Infancia Mapuche con la familia de los menores afectados en este procedimiento policial, para analizar los pasos judiciales a seguir.