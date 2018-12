Diputados aprobaron informe de comisión investigadora del caso Huracán

La sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora del caso Huracán de forma casi unánime: con 123 votos a favor y una abstención.

El caso por el montaje de pruebas terminó con la salida del entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y dejó al ex jefe de Inteligencia de la institución uniformada, Gonzalo Blu, en prisión preventiva.

A nivel político, el informe establece responsabilidades no sólo en ellos, sino también en el ex ministro del Interior Mario Fernández y el ex subsecretario Mahmud Aleuy. Ninguno de ellos asistió a la comisión a dar explicaciones.

El debate estuvo cruzado por el nuevo escándalo en Carabineros tras el crimen de Camilo Catrillanca y los últimos antecedentes que se conocieron ayer miércoles.

En esa línea, el diputado Mario Desbordes (RN), aseguró que "lo que estamos investigando o que se investigó por la comisión Huracán, creo que estamos de acuerdo que hay una mentira que es gigantesca".

"¿Pidieron la renuncia en ese minuto? No ¿Se planteó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior? No. Entonces yo termino solamente pidiendo coherencia a la actual oposición y nuevamente les ruego, les suplico que actúen igual cuando son oposición que cuando fueron Gobierno", manifestó.

En esa línea, la diputada Emilia Nuyado (PS) -encargada de la interpelación del ministro de Interior, Andrés Chadwick- defendió que "yo era diputada electa y como diputada electa solicité la renuncia del general director de Carabineros Villalobos y posteriormente como diputada lo seguí insistiendo y he mantenido la consecuencia y la convicción".

"Es necesario que desde la oposición también hoy día haya un pronunciamiento de la responsabilidad de mando que tiene hoy día el general director de Carabineros, Hermes Soto", agregó.

Entre los parlamentarios de oposición, además, sigue dando vueltas la idea de una acusación constitucional contra el ministro Chadwick, aunque admiten que se debe tener en cuenta el nivel de respaldo.