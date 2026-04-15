Dos sujetos fueron detenidos por microtráfico de drogas en Angol

Personal de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Angol, Región de La Araucanía, detuvo a un hombre y una mujer, mayores de edad, por el delito de microtráfico de drogas.

El comisario Miguel Urrutia detalló que se incautaron "cartuchos para vaporizadores contenedores de resina con THC y alrededor de 25 gramos de sumidades floridas del mismo alucinógeno (cannabis)", los que eran comercializados a través de redes sociales y distribuidos en Angol y Collipulli mediante servicios de aplicación de transporte.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia..