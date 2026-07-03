Encapuchados robaron camioneta a trabajadores forestales en Collipulli

Dos sujetos encapuchados y armados asaltaron a trabajadores forestales durante la mañana de este martes en el radio urbano de Collipulli, Región de La Araucanía.

El comisario de la PDI Sebastián Leiva detalló que las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta al momento de ser interceptadas. "Esta camioneta fue sustraída y los encapuchados huyen con ella a lugares desconocidos", señaló.

El procedimiento no dejó personas lesionadas. La Policía de Investigaciones desarrolló un amplio operativo en Collipulli y en la comuna de Ercilla, aunque hasta ahora no se ha informado de detenidos ni de la recuperación del vehículo.