Evacuan campus de la Universidad Católica de Temuco por aviso de bomba

La Universidad Católica de Temuco (UCT) activó este lunes sus protocolos de seguridad tras recibir un aviso de bomba que afectó a sus principales dependencias en la capital de La Araucanía.

La alerta obligó a la evacuación de los campus San Francisco, ubicado en la Avenida Alemania, y Juan Pablo II, situado en el acceso norte de la ciudad, movilizando a toda la comunidad educativa presente en ambos recintos.

Según se detalló, el operativo de desalojo se desarrolló de manera ordenada y bajo total tranquilidad, siguiendo las instrucciones de las autoridades universitarias. Ante la incertidumbre generada por la amenaza, la institución determinó la suspensión total de las actividades académicas y administrativas durante el resto de la jornada para permitir el trabajo de los equipos especializados en la revisión de las instalaciones.