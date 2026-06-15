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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Evacuan campus de la Universidad Católica de Temuco por aviso de bomba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Universidad Católica de Temuco (UCT) activó este lunes sus protocolos de seguridad tras recibir un aviso de bomba que afectó a sus principales dependencias en la capital de La Araucanía.

La alerta obligó a la evacuación de los campus San Francisco, ubicado en la Avenida Alemania, y Juan Pablo II, situado en el acceso norte de la ciudad, movilizando a toda la comunidad educativa presente en ambos recintos.

Según se detalló, el operativo de desalojo se desarrolló de manera ordenada y bajo total tranquilidad, siguiendo las instrucciones de las autoridades universitarias. Ante la incertidumbre generada por la amenaza, la institución determinó la suspensión total de las actividades académicas y administrativas durante el resto de la jornada para permitir el trabajo de los equipos especializados en la revisión de las instalaciones.

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