Fiscalía reveló hallazgo de más de 60 restos óseos en casa de Julia Chuñil

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó este viernes el hallazgo de una bolsa con más de 60 restos óseos enterrados en el terreno donde vivía Julia Chuñil al momento de su desaparición, ocurrida en noviembre de 2024 en el sector de Máfil.

El antecedente fue dado a conocer por la fiscal regional, Tatiana Esquivel, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de la mujer, imputados por parricidio.

En la instancia, la persecutora detalló que el hallazgo se produjo a pocos metros de la vivienda y "la muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano, sin mezcla relevante con otras especies".

Asimismo, expuso que "existe evidencia biológica relevante: el hallazgo de sangre humana en distintos puntos, incluyendo una bodega, superficies con patrones de proyección, una almohada en el interior del dormitorio y herramientas como un machete y la cabeza de un hacha".

El hallazgo se produjo en el mismo predio que ha sido objeto de diversas diligencias investigativas, incluyendo la remoción de estructuras.

Estos antecedentes fueron incorporados por el Ministerio Público para sustentar la mantención de la prisión preventiva de los imputados.

El caso de Chuñil, dirigenta mapuche reconocida en la Región de Los Ríos, ha estado marcado por la falta de certezas sobre su paradero desde su desaparición, hace más de un año.

Las osamentas serán sometidas a peritajes de ADN para determinar su identidad.