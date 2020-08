Gobierno condenó ataque "de cobardes" contra camión en Malleco en que niña fue baleada

El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, condenó el "ataque de un grupo de cobardes" contra un camión en el límite de Angol y Collipulli, incidente en que una niña de nueve años resultó baleada en la espalda la noche de este viernes.

De acuerdo a Carabineros, la menor se encontraba al interior del vehículo junto a sus padres, uno de ellos el conductor, cuando al menos cuatro encapuchados dispararon varias veces contra la máquina, impactando a la niña.

Bellolio escribió en su cuenta de Twitter que "condenamos ataque de un grupo de cobardes encapuchados a una familia inocente en La Araucanía esta madrugada. Todo nuestro apoyo a las víctimas, no los dejaremos solos".

"Como Gobierno cumpliremos nuestro compromiso de perseguir a los responsables y que enfrenten a la justicia", añadió el secretario de Estado.

Condenamos ataque de un grupo de cobardes encapuchados a una familia inocente en La Araucanía esta madrugada. Todo nuestro apoyo a las víctimas, no los dejaremos solos. Como Gobierno cumpliremos nuestro compromiso de perseguir a los responsables y que enfrenten a la justicia. — Jaime Bellolio Avaria (@jbellolio) August 22, 2020

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que mediante este hecho "el país nuevamente constató que hay organizaciones criminales que no dudaron en dispararle a una niña de nueve años".

"Montserrat, de nueve años, ha resultado herida porque iba acompañando a su padre, un trabajador que estaba realizando una labor de trabajo. Quiero preguntar: ¿cómo es posible que tengamos grupos criminales que actúan con capacidad incluso militar, que atentan contra la vida de una niña? Creo que Montserrat es un símbolo de cómo debemos enfrentar la violencia, cómo debemos aislar a los violentos", enfatizó.

Pérez también aprovechó de la instancia para llamar a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a constituirse en La Araucanía, quien ya anunció una querella criminal contra quienes resulten responsables del ataque.

A los ministros se sumó el gobernador de Malleco, Juan Carlos Beltrán, quien acudió al Hospital de Victoria esta mañana, antes de que la víctima fuera trasladada al Hospital de Temuco, "para interiorizarme sobre el real estado de salud" de la niña, quien habría sido herida por un perdigón.

"Es un hecho condenable desde todo punto de vista, vemos una indolencia humana totalmente. Aquí estamos ante una situación dramática, en que es atacada una familia que se trasladaba en un camión, una herramienta de trabajo y de transporte", remarcó Beltrán.

También se espera que el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, se pronuncie respecto al incidente.

Diputado acusó a comuneros de estar detrás del ataque



"Una niña de nueve años baleada por terroristas en La Araucanía, ¿y el Gobierno con quién negocia? Con estos mismos terroristas", afirmó el diputado RN por la región, Miguel Mellado, en alusión a los comuneros mapuche, con quienes el Ejecutivo se ha reunido en las últimas semanas para mejorar sus condiciones de presidio.

Según el parlamentario, ellos han pedido "que los dejen libres prácticamente, que los saquen de la cárcel y vayan a estos hoteles cinco estrellas que no tienen tampoco torres de vigilancia... ¿Para allá están negociando? Ya basta pues".

Por su parte, la dirigenta de los Agricultores de Malleco Gloria Navellán expresó que este incidente "sobrepasa todos los límites de la moral y de la cordura", por lo que solicitó acciones concretas desde el Estado.

"No basta con que el Instituto Nacional de Derechos Humanos la visite, no basta con que el Gobierno presente querellas, ni que aquí cada una de las autoridades presenten sentidas declaraciones respecto de lo sucedido a esta niña. Llegamos a un punto de no retorno, acá o se hace algo, o simplemente la ciudadanía va a reaccionar", advirtió.