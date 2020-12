El gremio de la hotelería de Pucón sostuvo una reunión con representantes del Gobierno para exigir medidas que eviten un alza de contagios tras el eclipse solar del 14 de diciembre.

Los empresarios turísticos pidieron que cuatro días antes del evento se realicen cordones sanitarios en los sectores aledaños, para evitar la llegada masiva de personas portadoras del virus y que ello pueda poner en riesgo el proceso de reapertura en miras al verano. Sin embargo, no hubo acuerdo.

Jéssica Fernández, lider de la Asociación de Servicios Turísticos (Asetur), señaló que en la cita no se consiguió "absolutamente nada", pero dijo que lo "peor es la inoperancia, es la negligencia, la desidia de un Gobierno completo, que no es capaz de darse cuenta que tiene un evento que no se va a repetir hasta 300 años más, y no es capaz de tener un 'Plan A', 'un Plan B' o un 'Plan C', no existen esos planes hasta el día de hoy".