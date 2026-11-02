Investigan quema de camión en radio urbano de Collipulli

Carabineros investiga la quema de un camión durante la madrugada de este lunes en el radio urbano de la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

El hecho fue descubierto pasadas las 05:00 horas, según detalló el teniente coronel Raúl Quintanilla.

"Personal se constituyó en la calle Caupolicán en Collipulli, percatándose de la presencia de un camión siniestrado por un incendio generado por terceras personas. Conforme a lo anterior, la Fiscalía instruyó para los peritajes a personal de Departamento OS9 y Labocar", precisó el funcionario policial.