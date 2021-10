Jefe de Defensa en La Araucanía: "No venimos a combatir con nadie, venimos a apoyar a las policías"

En el tercer día del estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona sur, el jefe de la defensa nacional en La Araucanía, general Lionel Curti, aseguró que la situación actual en la región "no amerita" implementar medidas restrictivas para la población y aclaró que como Fuerzar Armas no están allí para "combatir con nadie", sino que para apoyar las labores policiales.

En una conferencia de prensa junto al delegado presidencial Víctor Manoli, el general de Brigada del Ejército apuntó que "es muy pronto para dar un análisis inicial" de la situación en La Araucanía, "pero hasta el minuto hay tranquilidad y una ejecución que (va) tal como se ha planificado; ha tenido un resultado normal y esperamos que continúe así".

"En nuestro actuar y nuestra planificación no hay absolutamente ninguna restricción para la ciudadanía. Hasta el minuto, las situaciones dentro de la región no ameritan ninguna medida restrictiva, muy por el contrario, no venimos a restringir a la ciudadanía, venimos netamente a restringir los actos delictuales", puntualizó.

Asimismo, remarcó que por ahora tiene "suficientes (efectivos) para la planificación inicial, si requiero de más, van a llegar más".

Sobre cómo van a desarrollar su trabajo, "en nuestro sistema de panificación establecemos distintos métodos, pueden incluir puntos fijos, patrullajes, la mezcla de ellos o tal vez la ausencia", considerando que, "independientemente de que hay suficientes recursos para cumplir la misión, tengo que hacer una planificación que permita hacer buen uso (de estos)", detalló.

De esa forma, informó que su labor "incluye puntos fijos, puntos nocturnos y diurnos, móviles (...) en coordinación con Carabineros y PDI", confirmando que se intensificrán los patrullajes nocturnos "en algunos sectores", aunque sin precisar en cuáles.

ANGOL📍El Jefe de Defensa Nacional, Lionel Curti junto al Delegado Víctor Manoli y el Coordinador de Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se trasladaron hasta el Regimiento Húsares de #Angol, para saludar a todos los militares que están destinados para el #EstadodeEmergencia pic.twitter.com/bMLe7DIPlH — Delegación Presidencial Regional de La Araucanía (@DPRLaAraucania) October 15, 2021

"NUESTRAS TROPAS TIENEN CLARA LA FORMA DE ACTUAR"

Explicó, además que "la intención y misión nuestra es netamente de apoyo a Carabineros y la PDI, exclusivamente en desarrollo de la vigilancia, patrullajes, apoyo logístico, tecnología y otros antecedentes que ellos puedan requerir".

Por ello, "si hay procedimientos policiales, nosotros acompañamos a la policía, pero ellos ejecutan el procedimiento; nosotros vamos a acompañarlos, pero en la protección de ellos mismos".

"Yo no vengo a combatir con nadie, vengo a brindar apoyo", enfatizó, recalcando que si algún operativo "se rechaza (repele con ataques) nuestro ingreso, nuestras tropas tiene clara la forma de actuar (...) existen reglas del uso de la fuerza, que en el fondo están basadas en la legítima defensa".

"Si hay unidades paramilitares, nosotros como Fuerzas Armadas estamos preparados. Por lo tanto, no veo que sean una amenaza contra nuestras unidades", subrayó.