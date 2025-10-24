Síguenos:
Región de La Araucanía

La Araucanía: Carabinero de civil repelió violento ataque armado en la Ruta 5 Sur

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un grupo de encapuchados y armados instaló barricadas incendiarias y disparó contra los automovilistas que transitaban por la carretera, cerca de Victoria.

El incidente generó preocupación constante entre los conductores afectados y llevó al despliegue de un amplio operativo policial.

La Araucanía: Carabinero de civil repelió violento ataque armado en la Ruta 5 Sur
 ATON (referencial)

Pese a la rápida acción del oficial de Carabineros que logró repeler a los atacantes, los responsables del hecho de violencia lograron evadir la captura.

Un grupo de encapuchados armados provocó temor este viernes en las cercanías de la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, luego que amenazaran a automovilistas y levantaran barricadas a la altura del kilómetro 608 de la Ruta 5 Sur.

Según la información policial, este hecho, ocurrido en el sector conocido como La Turbina, se dio cuando los delincuentes descendieron de una camioneta con un violento actuar que generó pánico entre quienes transitaban por la carretera.

La rápida acción de un oficial de Carabineros de la Prefectura de Malleco, que regresaba a su hogar en su vehículo particular, evitó consecuencias mayores. El uniformado, al percatarse del peligro que enfrentaban los conductores, hizo uso de su arma de fuego.

"El carabinero desciende de su vehículo y hace uso de su armamento particular, repeliendo el ataque y provocando la huida de estos individuos", precisó el capitán Pedro Fuentes.

Previo a su intervención, se dio cuenta que el oficial se comunicó con la Central de Comunicaciones de Carabineros.

Pese al despliegue desarrollado en el sector, no se ha concretado la detención de los responsables.

