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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Mosa y Cecilia Pérez sí, Tagle no: ANFP definió sus representantes ante la Federación de Fútbol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Además, se conformó la Comisión de Implementación de la Nueva Ley de SADP.

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Este martes, tras la realización de un nuevo Consejo de Presidentes en Quilín, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional definió a sus cuatro representantes ante la Federación de Fútbol de Chile, todo enmarcado en el proceso para efectuar la separación entre ambas entidades.

El Directorio de la ANFP nombró a Aníbal Mosa (Colo Colo), Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes) para estar en el Consejo de la FFCh.

Tras revelarse la lista destacó la no elección de Juan Tagle, presidente de Cruzados hasta el próximo lunes 20 de abril y que se había postulado para uno de esos puestos en una bullada reunión en Quilín en marzo.

Aún resta conocer a los representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) en el Consejo de la Federación.

Por otra parte, la ANFP conformó una Comisión de Implementación de la Nueva Ley de SADP, que tendrá ocho miembros y una vigencia de tres meses, prorrogables a cuatro.

Aquella instancia estará a cargo de Pablo Hoffmann (O'Higgins), José Ramón Correa (Universidad de Chile), Eduardo Ugarte (Colo Colo), Hernán Rosemblum (Huachipato), Marco Antonio Diaz (Deportes Antofagasta), Eduardo Olivares (Unión San Felipe), Felipe Muñoz (Rangers) y Raúl Jelvez (Deportes Temuco).

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