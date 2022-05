Los padres de Pablo Marchant desconocían sus vínculos con la CAM y con la familia Llaitul

La familia de Pablo Marchant, comunero que fue abatido el 9 de julio de 2021 por Carabineros en el marco de un atentado en el predio forestal Santa Ana, aseguró desconocer los nexos de su hijo con la CAM y reconoció un encontrón con la familia Llaitul.

Según publicó La Tercera, en el marco de la investigación por estos hechos, que también dejaron a un trabajador con graves lesiones, destacan las declaraciones de los familiares más cercanos del joven fallecido.

Patricio Marchant, padre de Pablo, recordó que "luego de conversar con mi esposa, quien me dijo que Pablo, hace algún tiempo, le había dicho que si moría, quería que lo enterraran en el campo o ahí en el lugar donde lo estaban velando".

"Se me acercó Juan Pichún que se presentó como lonko de la comunidad. Él me dijo que Pablo y ellos querían que fuera sepultado ahí. Le dije que no me gustaba esa idea, que yo quería tener un lugar donde llevarle una flor, ya sea en Tomé o en Santiago, donde tenía sus cosas. Pese a lo anterior y a lo que yo quería para mi hijo, decidimos hacer caso al deseo de Pablo y enterrarlo donde él quería", relató.

"Los cuatro días que duró el velorio de mi hijo, permanecí en el campo, ahí en Lumaco. Recuerdo que en una ocasión se me acercó un sujeto de apellido Llaitul, me dijo que era dirigente de la CAM y me dijo que mi hijo era un buen guerrillero, pero yo no le quise hablar ya que para mí, mi hijo no era eso. También andaba un hijo de ese Llaitul, pero no me acerqué a él, ya que no quiero tener mucho contacto con esta gente, no comparto su ideología y ellos se dieron cuenta de eso", agregó.

El padre de Marchant reconoció no tener comunicación muy fluida con su hijo y recalcó que "no tenemos ninguna familia o ascendencia mapuche, por lo que creo que Pablo, mientras estudiaba en Concepción, conoció al hijo de Llaitul y también a la hija, ya que en el funeral me dijeron que fueron pololos y con ello comenzó a hacerse parte de todo este tema o conflicto".

Madre de Marchant: Pablo participó en acción de sabotaje

Por su parte, Miriam Gutiérrez, madre de Pablo, recordó que al llegar al Servicio Médico Legal (SML) "conocí y conversé con Héctor Llaitul, él se me acercó, se presentó y me dijo que Pablo había vivido un tiempo en su casa, que lo conocía, que Pablo participaba en la CAM y en una ORT y que el día en que falleció estaba participando de una acción de sabotaje a una forestal".

"Yo no le respondí casi nada, ya que estaba en shock y no entendía mucho sobre qué era una ORT o la CAM y decidí ingresar a las oficinas del Médico Legal", agregó.

"Al salir, volví a hablar con Héctor Llaitul. Me comenzó a explicar qué era lo que hacía Pablo en las comunidades, consistiendo en ayudarlas en los procesos de reivindicación, recuperación y reconstrucción de tierras. También me dijo que, hace un tiempo, en una conversación entre los cercanos y pares del grupo, Pablo les había dicho que quería quedarse en una comunidad del sector Pidenco, al interior de Lumaco. En ese momento se me acercaron varias personas de distintas comunidades, ofreciendo terreno para velar o sepultar a Pablo en un 'UWIJN'. Me hablaban otras cosas en mapudungún, pero no entendía nada", añadió Gutiérrez.

Finalmente, la mujer puntualizó que "no sabía qué andaba haciendo Pablo en el lugar donde lo mataron, pero cuando hablé con Héctor Llaitul me enteré que se trataba de una acción de sabotaje a una forestal, pero no tengo información sobre quiénes lo acompañaban ese día. Pablo nunca me comentó nada respecto a este tipo de actos".