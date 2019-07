Ministerio Público no seguirá juicio contra el ex senador Eugenio Tuma

El Ministerio Público de Temuco decidió no seguir investigando al ex senador del PPD Eugenio Tuma, quien fue acusado de usar dineros de asignaciones parlamentarias para campañas políticas.

Tuma fue acusado en 2014 por su jefa de gabinete, Claudia López, siendo además relacionados en estos hechos el consejero regional Daniel Sandoval y otras cuatro personas, además de consejeros de Conadi.

El fiscal Ricardo Gutiérrez explicó que "no logramos aportar pruebas suficientes como para fundar una acusación".

Con lo anterior, los cuatro dirigentes políticos y funcionarios involucrados en la acusación quedaron sin responsabilidad, lo que fue comunicado a cada uno por parte del Ministerio Público de La Araucanía, desde donde no fue posible continuar con la causa por carecer de pruebas que den sustento a una acusación.

Para el 4 de septiembre se agendó una audiencia donde se comunicará lo propio a la dirigenta mapuche Ana Llao, quien no tenía el carácter de imputada, por lo que se espera que también se le informe que no tiene responsabilidad en las acusaciones hechas por la jefa de gabinete del ex senador Tuma.