Mujer que denunció al marido fingiendo pedir pizza: Él estaba viendo pornografía junto a mis niños

La mujer que, fingiendo que pedía una pizza por teléfono, denunció a su marido por agresión, reveló que la discusión que originó la golpiza se debió a que el sujeto estaba viendo videos de pornogafía junto a sus hijos.

Ivette Necul, de 22 años, fue brutalmente atacada por Agustín Fuentealba, de 24 años, quien la golpeó, la roció con colonia y le prendió fuego por haber criticado su actuar frente a los menores.

"Lo pillé viendo esos videos (porno). No era la primera vez, era segunda vez, y la primera yo le dije que si lo pillaba nuevamente viendo esos videos, lo iba a echar de la casa, porque con mis niños no..", relató Necul.

Al ser recriminado, continuó la mujer: "Me pegó en la cabeza utilizando su propias manos, trató de ahorcarme (...) Me forzó y me hizo unos par de cortes y me prendió fuego en la nuca", relató la afectada a Cooperativa.

En medio del terror, ella simuló un pedido de pizza, pero en realidad llamó a Carabineros para pedir ayuda. Los uniformados acudieron al lugar y detuvieron al hombre.

Carabineros de la 2a. Comisaría #Temuco en horas de esta mañana detienen a un sujeto por el delito de femicidio frustrado, luego que después de una discusión agredió con golpes y encendió el cabello a la víctima. El imputado, pasará a control de detención. #OrdenyPatria pic.twitter.com/WIsgZn6ms2 — Carabineros Región de La Araucanía (@CarabAraucania) 26 de enero de 2020

Fuentealba iba a ser formalizado este lunes por femicidio frustrado, pero se decidió aplazar la audiencia, debido a que el Gobierno se hará parte en la causa con la presentación de una querella.