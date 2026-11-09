Padre e hija desaparecieron tras caer por una cascada en Cunco

Un padre y su hija de seis años se encuentran desaparecidos desde la jornada anterior tras caer por una cascada de un río en la comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a información preliminar, la niña cayó al torrente de las aguas en el sector Garganta del Brujo, por lo que el padre se lanzó para rescatarla. No obstante, ambos se permanencen desaparecidos desde la víspera.

El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros trabaja en la búsqueda de las víctimas junto a personal de Bomberos.