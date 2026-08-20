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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Pareja de rapero muerto por Carabineros exige "investigación seria y transparente"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gabriel Utreras -conocido en el ambiente como "Vejetal"- fue abatido en medio de una persecución en La Araucanía.

Pareja de rapero muerto por Carabineros exige
 YouTube / ISUENABIEN

Cercanos a "Vejetal" rechazan que su funeral pueda ser catalogado "de alto riesgo".

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Cercanos a Gabriel Utreras, hombre de 37 años que el lunes fue abatido por Carabineros en La Araucanía en medio de una persecución, exigieron que "una investigación seria y transparente" esclarezca lo sucedido.

El sujeto era un cantante de hip-hop conocido en el mundo artístico como "Vejetal": según la versión de Carabineros, no se detuvo en un control e intentó atropellar a los funcionarios en cercanías del exaeropuerto de Maquehue, en la comuna de Padre Las Casas.

"Mantenía una orden de detención vigente, además de diversos antecedentes a su haber", señaló ese mismo día la PDI.

Su pareja, Ana Parra, tomó la vocería de los deudos y rechazó que su funeral pueda ser catalogado "de alto riesgo", con las limitaciones que la ley impone.

"No aceptamos que se establezca una conclusión anticipada sin una investigación completa, objetiva y transparente. Gabriel fue referente de la música del rap: a través de ella ayudó a muchos niños, niñas y adolescentes, entregando espacios de expresión, contención y oportunidades para sentirse parte de la sociedad", señaló Parra este miércoles.

"Exigimos una investigación seria y de todas las diligencias pertinentes. Exigimos que se determine la verdad y que Gabriel tenga el debido proceso y las garantías que correspondan a cualquier ciudadano", agregó la mujer.

El cuerpo de Utreras aún permanece en el Servicio Médico Legal de Temuco

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