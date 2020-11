La senadora Carmen Aravena (ex Evópoli) y los diputados Miguel Mellado y Jorge Rathgeb (ambos RN) pidieron al Gobierno que sea el Ejército quien se encargue de la seguridad en La Araucanía, la región que representan en el Congreso, en medio de la escalada de violencia rural en la zona.

"Nosotros sabemos que ha habido esfuerzos, pero han sido insuficientes. Hoy Carabineros no tiene las atribuciones, no existe la inteligencia adecuada, y la ciudadanía en la Región de La Araucanía no puede más. No podemos seguir viviendo con este nivel de violencia, con una falta de Estado de Derecho", argumentó Aravena.

Por ello, pidió al Ejecutivo que "tome la decisión valiente de dejar en manos del Ejército de Chile a La Araucanía, para que podamos retomar el orden público, que ordenemos la casa y volvamos a retomar la paz".