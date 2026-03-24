Poduje anunció suspensión de obras y acciones legales por viviendas defectuosas en Viña del Mar

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este martes la suspensión de las obras de la constructora San Sebastián en Valparaíso y el inicio de acciones legales y sumarios administrativos, tras descubrir serias irregularidades en la construcción de viviendas destinadas a los damnificados del megaincendio de 2024.

Según se advirtió, la situación podría llevar a la demolición de al menos 40 casas en el sector de El Olivar, Viña del Mar.

En detalle, se detectaron contratos sin inspección técnica y el uso de materiales no certificados, como paneles de hormigón hechos para viviendas de un piso que eran utilizados en casas de dos pisos, lo que representa un riesgo de colapso estructural, por ejemplo, ante un eventual sismo.

"Esta empresa San Sebastián usó paneles certificados para casas de un piso en casas de dos pisos, poniendo en riesgo a la familia que estaban ahí", acusó Poduje, que cuestionó también "una ejecución de obra deficiente".

Materiales sin la certificación requerida fueron empleados en la edificación de casas, poniendo en riesgo la seguridad de las estructuras tras el desastre. (FOTO: ATON/referencial)

Lo más preocupante es que, de acuerdo con el ministro, la situación había sido denunciada previamente al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por el propio proveedor de los paneles, pero la entidad "no había hecho nada con esta información".

"El Serviu la recibe (la advertencia) el año pasado. La funcionaria que la recibió va a ser sumariada por no haberle dado curso, (porque) nunca le respondió al proveedor", acusó el jefe de la cartera de Vivienda.

La constructora San Sebastián tenía licitadas aproximadamente 350 viviendas, con un avance de solo 40 casas en El Olivar. Todas ellas serán inspeccionadas y eventualmente podrían ser demolidas, lo que implicará nuevas licitaciones para nuevas casas entregadas de aquí a fin de año.

Acciones legales contra la empresa

En cuanto a las acciones a seguir, Poduje afirmó que, "junto con suspender, nuestro equipo de abogados iniciará inmediatamente acciones legales para que esta empresa restituya todos los montos que les fueron pagados".

Además, se investigarán las "40 denuncias de damnificados que fueron obligados a firmar por esta empresa y que, (acusan), si no firmaban con ellos les cobraban multas ficticias de 800 mil pesos".

Se iniciará un proceso judicial y se demandará la devolución de todos los fondos pagados a la compañía edificadora responsable de los materiales deficientes. (FOTO: ATON/referencial)

"Todo lo vamos a investigar y también vamos a hacer iniciar los sumarios que correspondan al interior del servicio", puntualizó el secretario de Estado.

El contexto de estas irregularidades se inserta en el proceso de reconstrucción que, según el ministro, "alcanza aproximadamente hoy el 30% entre viviendas entregadas y algunas en curso, sin contar estas 40 viviendas que en un futuro próximo demolidas a propósito de las negligencias que dice el ministro se han encontrado".

Sentir de los damnificados de El Olivar ante viviendas defectuosas

Respecto a revelación de Poduje sobre las irregularidades en la construcción de viviendas para los damnificados, vecinos acusan que tras dos años de la tragedia, el camino hacia la reconstrucción ha estado plagado de obstáculos, incluyendo la negligencia y posibles fraudes.

Patricia Lobos, una de las afectadas y familiar inhábil para postular a soluciones habitacionales, compartió su sentir sobre la difícil situación que han vivido: "igual estamos tristes porque nos sentimos humillados, afectados porque estamos dos años esperando y dos años que hasta el momento no tenemos nada".

La inhabilitación para postular a nuevas viviendas debido a la vinculación con la constructora San Sebastián los dejó en un limbo, según relata: "Esa gente nos dejó como en el aire por dos años, no podías postular a vivienda, no podías postular a nada".