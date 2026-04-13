Estudiantes fueron hospitalizados tras manipular soda cáustica en colegio de Pucón

Ocho estudiantes de la Escuela Fátima de Pucón fueron trasladados a centros asistenciales tras entrar en contacto con soda cáustica al interior del establecimiento, situación que activó los protocolos de emergencia durante la jornada.

El incidente ocurrió en uno de los patios del recinto, cuando los alumnos participaban de un juego y tomaron desde un basurero un recipiente que había sido desechado minutos antes por un funcionario. El objeto fue utilizado para jugar a la pelota, sin advertir que contenía restos de una sustancia química.

Al menos dos estudiantes tuvieron contacto directo con el contenido, incluso llevándolo a la boca, lo que generó preocupación inmediata en la comunidad educativa y motivó su derivación a centros de salud.

Los afectados fueron trasladados inicialmente al Hospital de Pucón y luego al Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco, donde permanecen bajo observación médica.

El seremi de Educación de La Araucanía, Aarón Ríos, señaló que presentan irritaciones en la boca, aunque de carácter leve, y que se mantendrán en monitoreo preventivo para descartar complicaciones.

Desde el establecimiento particular subvencionado informaron que los estudiantes se encuentran en buen estado de salud y que se les practican exámenes de rutina en centros asistenciales de Villarrica y Temuco.

Además, indicaron que se activaron los protocolos correspondientes y que se reforzarán las medidas preventivas, especialmente en torno a la manipulación de sustancias desconocidas dentro del recinto escolar.