Recolectores de basura persiguieron a dos ladrones en Temuco: Recuperaron celular robado

Un grupo de recolectores de basura persiguió y golpeó a dos presuntos delincuentes que habrían robado un celular a una mujer en pleno centro de Temuco, en la Región de La Araucanía.

La situación ocurrió durante la madrugada del pasado viernes 2 de octubre y quedó registrado por una cámara de seguridad de un local nocturno, aunque las imágenes fueron difundidas recién en las últimas horas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, dos personas habrían robado el teléfono y escapado por calle Phillippi, en un sector cercano a Avenida Alemania donde se concentra una gran cantidad de bares y locales nocturnos.

Durante la huida, los sospechosos se encontraron con un camión recolector que trabajaba en el lugar. Los funcionarios se dieron cuenta de lo ocurrido y comenzaron a perseguirlos para intentar recuperar el celular.

Uno de los sujetos logró escapar inicialmente, pero luego regresó para ayudar a su acompañante, que estaba siendo alcanzado por los trabajadores. Finalmente, ambos consiguieron huir del lugar, aunque el teléfono fue recuperado.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró la reacción de los funcionarios y pese a que aseguró que desde el municipio respaldan la preocupación de los trabajadores por ayudar a la víctima, también adelantó que conversarán con ellos para recordarles los riesgos de intervenir directamente en este tipo de situaciones.

"Nosotros como Municipalidad apoyamos, pero lógicamente vamos a conversar con ellos", afirmó.

En la misma línea, el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Miguel Acuña, destacó que los funcionarios actuaron preocupados por la seguridad de la víctima, aunque advirtió que este tipo de enfrentamientos puede terminar con consecuencias graves.

"Es una situación de riesgo que uno no esperaría que se dé dentro del marco de lo laboral", señaló Acuña, quien agradeció la reacción de los trabajadores y destacó que, en este caso, el procedimiento terminó sin consecuencias mayores.