Senador Quintana pide esclarecer circunstancias del operativo en Temucuicui

El senador (PPD) por la Región de La Araucanía Jaime Quintana señaló que "deben esclarecerse" las razones del operativo de allanamiento en Temucuicui, en Ercilla, al momento que daban el fallo del caso de Camilo Catrillanca, quien pertenecía a dicha comunidad.

En el operativo al interior de la comunidad, por delitos de drogas y tráfico de armas, resultaron ocho funcionarios de la PDI heridos y uno fallecido, todo el mismo día que de declaraba culpable del delito de homicidio simple a Carlos Alarcón, ex sargento de Carabineros que causó la muerte del comunero Camilo Catrillanca, en 2018.

"Hay una situación política en la decisión que se adopta, aquí debe esclarecerse por qué en el mismo minuto en que se estaba leyendo la sentencia, que es condenatoria para quienes cometieron este hecho, pero también para un clima de guerra que fue instaurado con el Comando Jungla previo al asesinato de Camilo Catrillanca, entonces por qué es que se decide hacer el operativo justo a esa hora", cuestionó Quintana.

Y agregó que "cuando uno podría pensar que la comunidad estaba toda esperando el fallo en Angol, eso es lo que no se entiende, como tampoco se entiende que el Gobierno no se haya referido a la condena, no solo al carabinero, la condena a una política de guerra adoptada por el Gobierno del Presidente Piñera".

A esto respondió el diputado por un distrito de La Araucanía (RN) Miguel Mellado quien valoró la realización del operativo porque en este sector es una "ruta de la droga" en la región.

"Las explicaciones el señor Quintana debería darle a la viuda de la persona de la PDI que fue asesinado, también explicaciones toda la gente de Temucuicui que diga por qué tenían las plantas de marihuana, kilos procesados, más de 12 millones en efectivo, armas de fuego, municiones y eso que allanaron cinco viviendas, entonces el tema es mayor, lo hemos dicho siempre y no lo escondamos más: en la región hay narcoterrorismo", sostuvo.