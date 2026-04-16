Seremi que dejó todo botado está bien de salud, pero ya fue reemplazado

La Delegación Presidencial de La Araucanía informó que Patrick Dungan dejó de ser el seremi de Energía de la región, cargo que ocupó a inicio de semana antes de una abrupta salida.

El funcionario permaneció solo unas pocas horas en sus funciones antes de abandonar el puesto. Se informó que, tras su corta estancia, tomó sus pertenencias, apagó su teléfono celular y se retiró.

Hasta el momento, las razones detrás de esta drástica decisión permanecen en el misterio, aunque se pudo confirmar que su estado de salud es bueno.

Frente a esta inesperada vacante, la Delegación Presidencial anunció que Carlos Zirotti será el reemplazante, por el momento, para ocupar la vacante en la Seremi.

Cuestionamientos del Gobierno

El Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la plena instalación de sus Seremis en diversas regiones, una situación que, según las voces desde la administración, no compromete el funcionamiento general del Estado.

Frente a estos cuestionamientos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), dijo que desconoce "con exactitud el número, pero cuando un gobierno se instala, nombra aproximadamente a 2.000 funcionarios, y que de esos estemos con 15 con problemas, creo que no es que perjudique o afecte la marcha o la conducción de un Gobierno".

Respecto al caso de Dungan, el secretario de Estado confirmó que no ha respondido su celular tras dejar el cargo.

"Espero que pronto tenga señal", dijo en Cooperativa Alvarado, que señaló que las autoridades, por el momento, desconocen el paradero del fallido seremi, aunque dio cuenta que "la cartera del ramo tomará las medidas o acciones pertinentes para poder comunicarse con él".