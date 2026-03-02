Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago28.1°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sistema frontal dejó a más de 700 hogares sin energía eléctrica en La Araucanía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de 700 hogares permanecen sin energía eléctrica producto del sistema frontal que afectó a la Región de La Araucanía a partir del sábado.

El jefe de la unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Villarrica, Sergio Manriquez, comentó que "hemos tenido caídas de especies arbóreas, de ramas sobre tendido eléctrico, sobre todo en las zonas rurales, a lo cual hoy día mantenemos alrededor de 700 usuarios sin el suministro eléctrico en las zonas comprendidas de camino a Coñaripe, Punalhue, Lican Ray, el sector Villa del Carmen".

"Saesa y Frontel ya se encuentran trabajando en estas fallas", adelantó.

Síguenos en Google News
Las + leídas