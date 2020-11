Temen "efecto eclipse": Gremios turísticos de La Araucanía critican inacción del Gobierno

La Gobernanza de Gremios Turísticos del Corredor Lacustre de La Araucanía criticó al Gobierno por no tomar las medidas sanitarias apropiadas ante la proximidad del eclipse de sol que se registrará el 14 de diciembre, evento que se espera lleve a miles de personas a la zona.

"Estamos pidiendo hace mucho tiempo que nos den un plan para el eclipse y no hay un solo plan. No tenemos baños, no tenemos nada, no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si vas a poder ver el eclipse, no sabemos si nos van a cerrar el pueblo, no tenemos idea de nada y eso es una angustia absoluta, que no es parte nuestra, es parte del Gobierno", dijo Néstor Fiorentini, miembro de la citada organización.

"Hoy queremos tocar la mesa y que nos escuchen. Somos 110 mil personas que vivimos acá, que estamos angustiados. Llevamos ocho, nueve meses, de una angustia financiera absoluta y lo único que queremos es tener un verano en paz", añadió Fiorentini.

Por su parte, el vocero de la organización, Julio Apablaza, fustigó la demora del Gobierno en establecer cordones sanitarios.

"Nosotros vemos que se nos viene encima este enorme problema, vemos que cada día que pasa estamos más cerca a tener una catástrofe sanitaria. Entonces, la velocidad con que la autoridad ha tomado las indicaciones que emergieron desde el Ministerio de Salud y también desde el subsecretario del Interior, no han tenido la verdad la celeridad que nosotros no parece la adecuada para la situación".

El martes pasado una comitiva de 12 personas se reunieron con el ministro de Salud, Enrique Paris, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para solicitar el cierre del corredor cuatro días antes del eclipse además de cordones sanitarios.

Los miembros de la agrupación fueron citados a una reunión con las autoridades locales este miércoles, pero estiman que estos pasos son tardíos y que la catástrofe sanitaria se avecina.