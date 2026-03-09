Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Temuco: Auto quedó incrustado en una casa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El accidente dejó a una persona lesionada.

Los primeros antecedentes apuntan a un exceso de velocidad del vehículo involucrado.

Un accidente de tránsito dejó un vehículo incrustado en una vivienda de dos pisos la mañana de el lunes en avenida Recabarren, en Temuco.

En el lugar trabajó personal de Carabineros y voluntarios de Cuerpo de Bomberos de Temuco, quienes prestaron apoyo en las labores de rescate y control de la emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el accidente se originó por un presunto exceso de velocidad, situación que está siendo investigada por las autoridades.

Producto del impacto, al menos una persona resultó lesionada y fue atendida por los equipos de emergencia, mientras se realizan diligencias para esclarecer la dinámica del hecho.

