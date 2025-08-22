Temuco: Inspectores municipales fueron agredidos por vendedores ambulantes

Tres inspectores municipales de Temuco fueron agredidos este viernes en el centro de la ciudad, en el contexto de incidentes protagonizados por vendedores ambulantes.

Los hechos ocurrieron en el marco de las acciones que buscan erradicar el comercio irregular en las calles Manuel Montt y Aldunate, una medida que ya la semana pasada había resultado en el retiro de cerca de 200 puestos.

"Respecto a la agresión sufrida por estos funcionarios, la Municipalidad de Temuco está preparando la presentación de acciones judiciales en los tribunales de la capital de La Araucanía", afirmó el alcalde de Temuco, Roberto Neira.

En esta línea, detalló que "a través de nuestro departamento jurídico y también de abogados, están evaluando las querellas correspondientes por estas agresiones a funcionarios públicos que están cumpliendo su función".

El objetivo de estas acciones, según el alcalde, "es recuperar los espacios que pertenecen a todos los temuquenses y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante todos estos días".

Este incidente pone de manifiesto la tensión existente en la capital regional entre las autoridades y el comercio ambulante no regulado, una problemática que el municipio busca abordar con un plan de erradicación.