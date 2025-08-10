Temuco: Show por Día del Niño generó críticas por contenido inapropiado

Una gran controversia se generó en Temuco a raíz de un show infantil del reconocido "Mago Renato", que estaba enmarcado en la celebración del Día de la Niñez y que, debido a su contenido, terminó generando denuncias por presunta vulneración de derechos de los menores asistentes.

El foco de la polémica fue una puesta en escena de una bailarina, cuya performance fue catalogada como "para mayores de edad". Esta situación causó gran revuelo entre el público presente, que incluía a niños y niñas de primero a cuarto básico provenientes de establecimientos educacionales municipales.

La presentación, considerada inapropiada, ha derivado en una ola de cuestionamientos desde algunos sectores.

Reacciones de autoridades y parlamentarios

Desde el municipio de Temuco, Marcelo Segura, coordinador del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM), aseguró que rechazan “profunda y categóricamente que en un evento para niños y para niñas, y que fue promovido en esa condición, haya ocurrido esta situación".

La autoridad comunal adelantó que el tema será llevado ante los organismos defensores de la niñez, argumentando que no es apropiado ni corresponde que los estudiantes de la educación pública fueran expuestos a un evento donde sus derechos pudieran ser vulnerados.

La situación también captó la atención del ámbito parlamentario. El diputado Miguel Becker (RN) anunció que oficiará a la Defensoría de la Niñez con el objetivo de determinar si, efectivamente, existió una vulneración de derechos de los alumnos presentes.

"En ninguna parte del mundo se puede tolerar una situación como esta. Espero que la Defensoría de la Niñez, a la cual vamos a oficiar, tome las medidas del caso. Esto es inaceptable, y que el alcalde de inmediato proceda a tomar las medidas que correspondan para que esta situación jamás se repita en Temuco ni en ninguna otra parte del país", puntualizó el parlamentario.

La versión del mago Renato y medidas del teatro

Por su parte, el "Mago Renato", a través de un video, atribuyó la interpretación de la performance a la propia naturaleza del movimiento de la vestimenta de la bailarina y sus contorsiones, desvinculando la intención de dar una connotación sexual al show.

"Eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show (...) que se entiende que es familiar y para los niños", sostuvo el ilusionista.

Además, cuestionó que la situación haya generado un grave conflicto emocional tanto para la bailarina profesional involucrada, cuya imagen se ha visto afectada, como para él mismo, tras más de 25 años de trayectoria como mago profesional.

Ante la magnitud de la controversia, el Teatro Municipal de Temuco, donde se realizó el evento, también lamentó lo sucedido.

La institución anunció que se implementarán mejoramientos en los protocolos para la realización de eventos externos que se lleven a cabo al interior de sus instalaciones, buscando evitar futuras situaciones similares y garantizar un espacio cultural adecuado para todos sus públicos.