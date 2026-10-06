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Tópicos: País | Región de La Araucanía

TemucoLab abre espacios de innovación para alimentos e informática

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Catalina Mardones, coordinadora del espacio, explicó en Cooperativa la articulación entre aprendizaje municipal y fortalecimiento comercial.

La representante abordó cómo las redes colaborativas potencian a productores agro y firmas tecnológicas ante grandes cadenas.

TemucoLab abre espacios de innovación para alimentos e informática
 Municipalidad de Temuco

"Apoyamos esa vinculación comercial para que puedan entrar al retail", sostuvo Mardones sobre los acuerdos alcanzados con el sector privado.

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Catalina Mardones, coordinadora de TemucoLab, conversó con Cooperativa sobre la iniciativa que busca conectar personas, ideas, soluciones para construir una ciudad más moderna, con la integración a la Red de Hubs Municipales de Innovación que permite optimizar recursos estatales y acelerar aprendizajes.

La capital de la Región de La Araucanía carece de polos mineros o pesqueros, volcando sus esfuerzos hacia el comercio y los servicios. Frente a este panorama, el espacio de innovación municipal recurre a experiencias de otras comunas para vigorizar su economía sin gastar tiempo en ensayos innecesarios.

"Definitivamente no hay que inventar la rueda", afirmó Mardones, detallando que vincularse a la Red de Hubs Municipales permite replicar fórmulas testeadas. Aquello beneficia directamente a creadores de base tecnológica -como programadores e iniciativas de inteligencia artificial- que buscan consolidar sus soluciones.

El otro gran pilar radica en los alimentos con valor agregado, abarcando desde vinagres hasta merkén especiado. "Hay mucho emprendimiento que utiliza el recurso natural de la región para poder desarrollar productos que puedan ser innovadores", subrayó la profesional respecto a este sector.

Para abrir mercado, la entidad articula rondas con supermercados zonales, saltando trabas de intermediación. "Apoyamos esa vinculación comercial para que puedan entrar al retail", remarcó la coordinadora, facilitando citas directas entre administradores y elaboradores locales para posicionar artículos de alta calidad en góndolas.

La estrategia incluye eventos como la Fiesta de la Vendimia para activar ventas masivas y dar visibilidad. Así, la cooperación entre municipios y empresas locales demuestra que el aprendizaje compartido es la vía más rápida para transformar ideas regionales en negocios sostenibles y competitivos.

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