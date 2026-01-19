Tres alertas rojas por incendios forestales mantienen la preocupación en La Araucanía

Los avances de incendios forestales siguen afectando este lunes a La Araucanía, con alertas rojas en las comunas de Carahue, Angol y Collipulli que obligan a un amplio despliegue de equipos de emergencia en la región.

Aunque Ñuble y Biobío han sido las regiones más afectadas a nivel nacional, la situación en La Araucanía demanda atención urgente por parte de las autoridades y brigadistas.

Según se informó, uno de los siniestros más importantes se localiza en el sector de la Santa Cruz, en Collipulli, donde más de 650 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

De todas maneras, Conaf confirmó que hasta el momento no hay viviendas que hayan sido alcanzadas en estas emergencias.

Ayuda de comunas de la región

En un gesto de solidaridad y apoyo, comunidades de la región, como Pucón y Villarrica, están activamente recibiendo donaciones.

"El gimnasio Carlos Martínez va a estar recibiendo todo lo que sea ayuda consistente: alimentos no perecibles, ropa en buen estado, alimentos y elementos de aseo personal", informó el alcalde de Villarrica, Pablo Astete.

Asimismo, el jefe comunal reiteró el llamado a cumplir con las medidas preventivas, destacando el "evitar en lo posible toda exposición donde haya fuego, evitar las quemas agrícolas, y también lo que es tirar las colillas encendidas de los cigarros en donde haya peligro".

Combate de emergencias

Actualmente, ocho siniestros se encuentran en curso en La Araucanía. En el combate de estas emergencias trabajan de manera coordinada brigadistas de Conaf, bomberos y brigadas aéreas de empresas forestales.

Según se detalló, los trabajos no dejan personas lesionadas hasta el momento en las provincias de Cautín y Malleco.