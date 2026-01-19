Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Tres alertas rojas por incendios forestales mantienen la preocupación en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A pesar de la magnitud de los siniestros que afectan a Carahue, Angol y Collipulli, Conaf ha confirmado que, hasta el momento, no hay viviendas comprometidas por esta emergencia.

Más de 650 hectáreas han sido consumidas por las llamas en el sector Santa Cruz de Collipulli, uno de los focos más intensos que mantiene la región.

Tres alertas rojas por incendios forestales mantienen la preocupación en La Araucanía
 ATON (referencial)

Comunidades como Pucón y Villarrica se movilizan activamente para recolectar alimentos no perecibles, ropa y artículos de aseo en apoyo a las familias damnificadas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los avances de incendios forestales siguen afectando este lunes a La Araucanía, con alertas rojas en las comunas de Carahue, Angol y Collipulli que obligan a un amplio despliegue de equipos de emergencia en la región.

Aunque Ñuble y Biobío han sido las regiones más afectadas a nivel nacional, la situación en La Araucanía demanda atención urgente por parte de las autoridades y brigadistas.

Según se informó, uno de los siniestros más importantes se localiza en el sector de la Santa Cruz, en Collipulli, donde más de 650 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

De todas maneras, Conaf confirmó que hasta el momento no hay viviendas que hayan sido alcanzadas en estas emergencias.

Ayuda de comunas de la región

En un gesto de solidaridad y apoyo, comunidades de la región, como Pucón y Villarrica, están activamente recibiendo donaciones.

"El gimnasio Carlos Martínez va a estar recibiendo todo lo que sea ayuda consistente: alimentos no perecibles, ropa en buen estado, alimentos y elementos de aseo personal", informó el alcalde de Villarrica, Pablo Astete.

Asimismo, el jefe comunal reiteró el llamado a cumplir con las medidas preventivas, destacando el "evitar en lo posible toda exposición donde haya fuego, evitar las quemas agrícolas, y también lo que es tirar las colillas encendidas de los cigarros en donde haya peligro".

Combate de emergencias

Actualmente, ocho siniestros se encuentran en curso en La Araucanía. En el combate de estas emergencias trabajan de manera coordinada brigadistas de Conaf, bomberos y brigadas aéreas de empresas forestales.

Según se detalló, los trabajos no dejan personas lesionadas hasta el momento en las provincias de Cautín y Malleco.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada