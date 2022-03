Vallejo negó "diferencias" al interior del Gobierno: "Ha habido situaciones de presos políticos"

La ministra vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, se refirió este viernes a la definición de "presos políticos mapuche", debate que ha dejado opiniones aparentemente contradictorias al interior de La Moneda.

El tema lo puso sobre la mesa la ministra del Interior, Izkia Siches, quien después de su fallida visita a la comunidad autónoma de Temucuicui, en La Araucanía, señaló que "aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados".

Ayer, en tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó en Cooperativa la existencia de "presos políticos mapuche", aunque explicó que el término utilizado por la jefa de gabinete apunta a "reconocer" la mirada de aquellos sectores de la sociedad que sí creen en la existencia de esa figura.

También entró al debate el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, quien dijo ayer a Radio Agricultura que "hay muchas personas que, a través de prisiones preventiva, como le sucedió, por ejemplo, a la machi Linconao, que hoy es Convencional Constituyente y estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada".

Esta tarde, en un punto de prensa en La Moneda, la ministra Vallejo afirmó que "aquí no hay diferencias. Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo de toda lógica respecto a la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica". No obstante, enfatizó que también "aquí tenemos, desde el punto de vista político, un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular".

"Hay reivindicaciones de los pueblos originarios, hay desconfianza respecto del sistema judicial porque ha habido situaciones de presos políticos. El caso -que lo ha mencionado muy bien además el ministro Giorgio Jackson- con la machi Francisca Linconao es real", agregó la ex diputada comunista.